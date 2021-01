Melo nomeia Leticia Batistela para presidência da Procempa

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, indicou para o cargo de diretora-presidente da Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre (Procempa) a advogada Leticia Zereu Batistela. A nomeação foi formalizada nesta quarta-feira (27) em reunião do Conselho de Administração.

De acordo com o prefeito, a escolha foi definida pelo perfil técnico de Letícia, além da experiência nas áreas pública e privada e o alinhamento com as entidades que compõem o Pacto Alegre.

Letícia é advogada com mais de 20 anos de experiência nas áreas de tecnologia, negociação, ética e compliance. Ela é membro do Conselho de Administração da Procempa desde 2017, e também já integrou o Conselho de Administração da Procergs - Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul.