CEEE tem ainda cinco mil clientes sem luz na manhã desta quarta

Atualizada às 8h20min

Depois do temporal dessa terça-feira (26), ainda havia clientes da CEEE sem luz no começo da manhã desta quarta-feira (27). Pelo Twitter, a estatal informou que cinco mil clientes estavam sem energia na região metropolitana às 5h30min. Nova atualização da companhia ocorrerá às 10h30min.

A Região Sul, atendida pela concessionária, foi atingida por ventos fortes na noite dessa terça. Em Porto Alegre e algumas cidades da região metropolitana, o temporal com ventos acima de 80 km/h ocorreu durante a tarde. A CEEE teve quase cem mil clientes sem luz por algumas horas.

"As equipes seguirão suas atividades durante a madrugada na recomposição das redes para normalizar o atendimento aos clientes o mais depressa possível", garantiu a estatal, também via Twitter.

A última informação da RGE, que atende parte da RMPA, foi no fim do dia e indicava 12,5 mil sem luz. A empresa não havia atualizado a situação do fornecimento até as 3h.