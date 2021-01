Temporal deixa mais de 105 mil clientes sem luz na RMPA

Atualizada às 19h de 26/01/2021 - O temporal que atingiu algumas regiões do Rio Grande do Sul na tarde desta terça-feira (26) danificou a rede elétrica e deixa ainda sem luz mais de 105 mil clientes. São 95 mil da área de concessão da CEEE e 12,5 mil da RGE. Por volta das 19h, eram 58 mil clientes da CEEE sem luz.

Os ventos superaram 80 km/h. A virada do tempo havia sido prevista pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Em Porto Alegre, sinaleiras foram desligadas, prejudicando o trânsito em alguns pontos.

A Defesa Civil da Capital alertou, em nota, que o mau tempo deve continuar nas próximas horas. A chuva voltou a cair ppor volta das 19h.

Os clientes sem energia da CEEE ficam em Porto Alegre, Alvorada, Viamão e Guaíba, informou a concessionária. O corte de abastecimento é efeito do desligamento de alimentadores da rede para que equipes possam consertar problemas em fios e remover galhos e outros materiais que são lançados pelo vento.

Na área de cobertura da RGE, chegaram a ficar sem luz 34 mil clientes sem luz no auge dos efeitos do temporal na tarde desta terça. Segundo a concessionária, a interrupção foi causada por danos na rede elétrica. As cidades mais atingidas foram Canoas e Cachoeirinha.

A concessionária alerta ainda que "ninguém tente religar a energia por conta própria, nem tocar em fios partidos ou quaisquer outros equipamentos da rede". A advertência é feita, pois os fitos podem estar energizados, que pode gerar acidente fatal.

O efeito colateral do desligamento é a falta de água. A prefeitura da Capital informou que as Estações de Tratamento de Água (ETAs) São João, Tristeza e Ilha da Pintada e outras Estações de Bombeamento de Água Tratada (Ebats) pararam de operar devido à queda da energia.

Com isso, o abastecimento pode ser afetado nos bairros Anchieta, Auxiliadora, Higienópolis, Humaitá, Jardim São Pedro, Navegantes, Passo D’Areia, São Geraldo, São João, Vila Farrapos, Camaquã, Cavalhada, Cristal, Espírito Santo, Guarujá, Ipanema, Pedra Redonda, Serraria, Tristeza, Vila Assunção, Vila Conceição, Ilha da Pintada, Bom Jesus, Vila Jardim, Vila Fátima-Pinto, Praça Baltazar De Bem, Cefer 2, Coronel Aparício Borges, Vila Menina Alvira, Belém Velho, Vila Nova e Boa Vista.