Revisão contratual do sistema de transporte público de Porto Alegre vai para a mesa de mediação

Yasmim Girardi

A primeira reunião de mediação junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Porto Alegre (Cejusc) para tentar repactuar a operação do transporte coletivo na Capital está prevista para acontecer nesta quarta-feira (27). A ideia é que o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Luiz Fernando Záchia, e os representantes da Associação dos Transportadores de Passageiros (ATP) possam debater temas como revisão tarifária, formas de financiamento do serviço e o fim das isenções com acompanhamento do Ministério Público Estadual e do Tribunal de Contas do Estado.