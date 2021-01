MRV fará seleção para preencher 90 vagas em Porto Alegre nesta terça-feira

A construtora MRV está com 90 vagas de emprego abertas para seus canteiros de obras em Porto Alegre, em diferentes funções. A seleção dos trabalhadores ocorre nesta terça-feira (26), das 8h às 11h30min, no residencial Porto dos Canários ( rua 7003, nº 235), no bairro Restinga.

As oportunidades disponíveis são para cargos de pedreiro (11), carpinteiro (12), servente (7), azulejista (10), rejuntador (4), gesseiro drywall (4), gesseiro gesso corrido (8) e pintor (34). As vagas também são destinadas a pessoas com deficiência.

Os interessados devem comparecer ao local da seleção munidos de currículo e documentos como carteiras de trabalho e de identidade, além do CPF.

Devido à pandemia, a MRV organizará o distanciamento entre os candidatos na fila, que deverão higienizar as mãos e ter a temperatura corporal testadas. A empresa lembra que o uso de máscaras é obrigatório e os candidatos não serão recebidos sem o uso desta proteção.

