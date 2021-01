Acidente com ônibus de turismo deixa ao menos 21 mortos no Paraná

Atualizada às 13h50min

Um acidente com ônibus na BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná, deixou ao menos 21 mortos e mais de 30 feridos na manhã desta segunda-feira (25). Segundo informações da PRF (Polícia Rodovia Federal), o ônibus descia a Serra do Mar em direção ao litoral catarinense quando bateu na mureta de contenção, saiu da pista e tombou na lateral da rodovia.

O veículo de turismo saiu de Ananindeua (PA) com destino a Balneário Camboriú (SC) com 54 passageiros e dois motoristas, de acordo com a PRF.

Até então, a Polícia Militar confirmou o atendimento de 33 pessoas, entre elas sete feridas gravemente, seis moderadamente e outras 20 vítimas com ferimentos leves. O Corpo de Bombeiros do Paraná continua os trabalhos na região com cães de busca para localizar possíveis vítimas que possam ter sido ejetadas. Até o momento, não há uma lista oficial de passageiros.

O IML está no local para recolhimento dos passageiros mortos.

Todas as vítimas foram encaminhadas a hospitais da região. As mais graves levadas via aeronave para o Hospital Cajuru, em Curitiba, e para o Hospital São José, em Joinville. Vítimas leves e moderadas foram levadas por ambulâncias a hospitais em Garuva e Joinville, em Santa Catarina.

O acidente ocorreu próximo do km 668 da BR-376, por volta de 8h30. O trecho é conhecido como Curva da Santa, onde já foram registrados vários acidentes. Duas aeronaves do Batalhão de Operações Aéreas da PM foram deslocadas para o local para ajudar no resgate.

A pista sentido Santa Catarina está bloqueada para atendimento das vítimas. Segundo a Arteris Litoral Sul, concessionária que administra a rodovia, até as 12h30, havia 18 km de congestionamento no local.

Pelas redes sociais, o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), lamentou o acidente e disse que o estado está dando suporte para familiares das vítimas.

"Imediatamente, pedi para o secretário de segurança do Estado entrar em contato com os responsáveis pelo resgate, no local do acidente, para identificar as vítimas e prestar o apoio necessário. Meus sentimentos aos que perderam familiares nesse terrível incidente."

Folhapress