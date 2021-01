Prefeitura reforça fiscalização e orienta torcedores para evitar aglomerações no Gre-Nal

A prefeitura irá reforçar a fiscalização em bares e restaurantes neste domingo (24) quando ocorre, às 16h, o Gre-Nal 429, válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Beira-Rio. Os agentes estarão nas ruas orientando os torcedores para que evitem aglomerações. A administração também alerta os proprietários de estabelecimentos comerciais que respeitem os protocolos sanitários de funcionamento, conforme determina o Decreto Municipal 20.891.

“Acreditamos na conscientização da população de Porto Alegre”, diz o comandante da Guarda Municipal, Marcelo Nascimento. As equipes estarão espalhadas por diversos pontos da cidade, com atenção especial para Cidade Baixa, Moinhos de Vento e arredores do Beira-Rio. Denúncias podem ser feitas pelos telefones 156 ou 153.

O secretário extraordinário de Enfrentamento ao Coronavírus, Renato Ramalho, lembra que, ao adotar o modelo do Governo do Estado, Porto Alegre flexibiliza atividades econômicas, mas também exige mais responsabilidade dos empresários e comerciantes. Ramalho afirma que festas e aglomerações estão vedadas e que bares e casas noturnas só podem funcionar desde que respeitem as medidas sanitárias específicas para o setor. Pistas de dança e consumo em pé estão proibidos. “Eventos só podem ser realizados com a prévia autorização da prefeitura”, diz o secretário. Ele alerta, ainda, que restaurantes e bares que receberem um evento devem obedecer as regras para esta finalidade.

Regras para bares e restaurantes na bandeira laranja

- 50% dos trabalhadores e 50% de ocupação

- Uso obrigatório de máscara ao se servir e ao circular

- Permitido retirar a máscara somente para se alimentar, sentado às mesas

- Uso obrigatório de álcool em gel 70% em fricção

- Reforço no distanciamento mínimo de 2 metros entre as mesas

Regras para eventos sociais e de entretenimento em buffets, casas de festas, casas de shows, casas noturnas ou similares (em ambiente fechado, com público em pé) na bandeira laranja

- Prévia e expressa autorização do Município

- Duração máxima de quatro horas

- Teto de ocupação de 8 metros por pessoa

- Distanciamento mínimo de 2 metros entre as mesas; 1 metro nas filas; e 2 metros entre artistas e público

- Áreas exclusivas para ate oito coabitantes, com distanciamento minimo de 4 metros e demarcadas no chao (nao permite bebida/alimentacao) ou por barreira fisica (permite bebida/alimentacao)

- Vedado consumo de alimentos e bebidas em pé

- Vedado uso de pista de dança