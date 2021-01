Chegada da vacina, venda da Refap e goleada do Inter marcam a semana

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.

VÍDEO: O que foi notícia na semana

primeiro dia da vacinação contra a Covid-19 entrou para a história, em 18 de janeiro de 2021. Cinco precursores foram os primeiros vacinados, com direitos a muita emoção.

Na primeira remessa, o RS recebeu 341 mil doses da vacina Coronavac , da parceria com o Instituto Butantan, enviadas pelo Ministério da Saúde.

O governo federal também precisa destravar a importação do IFA, que é o ingrediente farmacêutico ativo, principal insumo dos imunizantes, e que é fornecido pela China.

Nos processos de privatização, a Petrobras comunicou que tem um grupo interessado em arrematar a Refinaria Alberto Pasqualini (Refap), que fica em Canoas.

Já o governo gaúcho adiou o leilão de venda da CEEE-D , do começo de fevereiro para o fim de março, para atrair mais interessados e lances mais valorizados.

No mercado editorial, a rede mineira de livrarias Leitura vai desembarcar em Porto Alegre . Será a primeira filial no Sul do Brasil.

No front internacional, Joe Biden tomou posse como presidente dos Estados Unidos , numa solenidade que teve Lady Gaga cantando o hino do país.

O Inter demarcou mais passos na busca do título do Campeonato Brasileiro ao aplicar uma goleada no ex-líder São Paulo fora de casa

