Carreata em defesa da vida e contra o governo federal ocorrerá neste sábado em Porto Alegre

Uma carreata em defesa da vida e do direito à vacina para todos ocorre na tarde deste sábado (23), em Porto Alegre, como forma de protesto à gestão da pandemia pelo governo federal. Organizada pela sociedade civil, entidades e partidos políticos, o movimento se estenderá por outras 18 capitais e cidades brasileiras. No Estado, estão programadas ações também em Rio Grande, Gravataí e Novo Hamburgo.

Na Capital, o ato tem à frente a Associação Mães e Pais pela Democracia (AMPD) e reúne sindicatos e outras associações representativas de categorias e trabalhadores, além do Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs).

panelaços da semana passada De acordo com o vice-presidente da AMPD, Marcelo Prado, o movimento ganhou força após a realização dose, além de cobrar a vacinação maciça contra a Covid-19, defende o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. "O foco da nossa Associação é a educação, mas não podemos ficar de fora de questões que extrapolam no Brasil, como o que ocorre no governo federal", explica Prado.

Na tarde desta sexta-feira (22), o grupo se reuniu para organizar o evento (foto). A concentração de carros está marcada para as 16h, no Largo Zumbi dos Palmares, região central da cidade, e a previsão é de saída em carreata a partir das 16h30min.

No Facebook, o ato está sendo convocado como "Carreata Impeachment Já - Brasil quer respirar". A ideia dos organizadores é que cada movimento participante leve cartazes com suas pautas específicas e divulgue as reivindicações ao longo do trajeto, unificando o discurso em defesa do impeachment. "Decorem seus carros e venham celebrar a vida, a ciência, por vacina para todos e Fora Bolsonaro!", diz o material de convocação.

No ponto de encontro é obrigatório o uso de máscara e distanciamento entre os participantes, e cerca de 300 carros são esperados para o evento. No trajeto, um carro de som guiará a carreara, com música e microfone para uso dos participantes.

Movimentos que apoiam a carreata