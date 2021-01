Rompimento de adutora deixa quase 50 bairros de Cachoeirinha e Gravataí sem água

Devido ao rompimento de uma adutora na quarta-feira (20) em Cachoeirinha, na Região Metropolitana de Porto Alegre, diversos bairros da cidade podem ficar sem água nesta quinta-feira (21). A Corsan informa que o conserto da adutora, localizada na esquina da avenida José Brambila com a rua Laguna, bairro Vista Alegre, foi concluído às 7h30min desta quinta, e a previsão é de normalização do abastecimento ao longo do dia.