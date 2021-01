'Agora é que o coronavírus não me pega', diz técnica de enfermagem que recebeu uma das 5 primeiras doses da vacina no RS

As primeiras doses da vacina contra a Covid-19 em território gaúcho foram aplicas simultaneamente em cinco pessoas na noite de segunda-feira (18). Entre elas, estava a técnica de enfermagem do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) Aline Marques da Silva, de 40 anos. Trabalhando na CTI que atende unicamente Covid-19 desde março, a profissional foi escolhida para representar o HCPA porque tem contato direto com pacientes infectados, ainda não tinha sido contaminada e pela sua longa trajetória no HCPA. Aline foi vacinada às 23h45min de segunda-feira (18), juntamente com mais quatro pessoas.

A técnica de enfermagem conta que já sabia da possibilidade de estar entre os primeiros vacinados desde sexta-feira (15), mas foi somente na segunda-feira de manhã que a hipótese foi confirmada. “A chefia da enfermagem e a direção do HCPA indicaram meu nome. Na segunda-feira confirmaram minha participação. Como não trabalhei nesse dia, fui duas vezes ao hospital, mas o transporte da vacina tinha atrasado. Então voltei para lá às 21h30min e esperei”, relata.

Para ela, a sensação de ser a primeira vacinada é de gratidão. “Desde março estou na linha de frente e não fui contaminada. Agora que não vou ser, com a vacina ele (o coronavírus) não me pega”, brinca ela. Aline afirma que a emoção é muito grande, principalmente por ser escolhida para representar os colegas do HCPA e do Rio Grande do Sul. Ela conta que não sentiu nenhuma dor ou desconforto na hora ou após a vacina.

A técnica em enfermagem afirma, ainda, que, apesar da seriedade dos casos do vírus no Estado, sempre se sentiu segura no trabalho. “Sempre tive todos equipamentos necessários para a minha segurança e para evitar que fosse contaminada. Então me sinto segura dentro do meu setor e dentro da minha casa. Agora mais ainda.”