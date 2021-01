Após análise de recursos, RS confirma 19 das 21 regiões em bandeira vermelha

Após acatar um dosao mapa do distanciamento controlado, o governo do Estado manteve 19 das 21 regiões Covid em bandeira vermelha. Com isso, o Rio Grande do Sul apresenta 86% de sua área sob risco epidemiológico alto.

Como a região não tem plano de cogestão, os protocolos seguem os da bandeira laranja do Distanciamento Controlado. Das 21 regiões Covid, 19 estão em cogestão e podem adotar protocolos próprios. Além de Guaíba, Uruguaiana não aderiu à gestão compartilhada.

O governo do Estado reforça que, mesmo com onesta segunda-feira (18), a pandemia não acabou, sendo necessário seguir com todos os cuidados contra a Covid-19. Segundo o Gabinete de Crise, o mapa continua refletindo o risco alto de esgotamento da capacidade hospitalar e de velocidade de propagação do vírus no Estado.