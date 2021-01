'Ajudei para que todos possam ter a vacina', diz voluntária de testes da Coronavac no RS

'Ajudei para que todos possam ter a vacina', resume Fabiana, lembrando que voluntários como ela colaboraram para que pudesse acontecer o que o Brasil está presenciando. O País teve as primeiras aplicações para valer da vacina, 11 meses após a chegada do vírus.

"Muitos achavam que eu era louca de participar. Aí respondia: 'Tudo precisa começar de algum jeito'. Não fui louca, mas alguém que teve esperança no futuro. Participei acreditando em uma coisa melhor para todo mundo", explica a técnica de enfermagem que trabalha na mesma UTI que terá o primeiro profissional a receber a vacina no Rio Grande do Sul, previsto para esta segunda-feira (18).

Fabiana ainda não sabe se recebeu a vacina de verdade ou placebo, que faz parte do protocolo dos testes seguidos pelo Centro de Pesquisa do HSL - o participante não fica sabendo o que são as duas doses. Mas o mistério será resolvido nesta terça-feira (19).

A voluntária foi acordada por volta das 8h30min desta segunda, enquanto descansava do plantão no HCPA, por uma ligação da equipe do estudo no São Lucas informando que ela deve comparecer, nesta terça-feira, às 11h30min, ao Centro de Pesquisa para, finalmente, ter a revelação sobre as doses:

"Estou muito anaiosa para saber", confessa.

A comunicação segue protocolo da pesquisa. Apenas após a divulgação dos resultados da fase 3 e aprovação do uso emergencial, Fabiana teria a informação.

"Eles vão apresentar os meus dados que estão em uma pastinha com o código do lote e seringa que recebi: se foi vacina ou placebo. Vão abrir na minha frente", descreve a técnica de enfermagem.

Sobre o impacto das doses, a voluntária diz que não teve nenhum efeito colateral. Ela não teve Covid-19 até hoje, mas lembra que manteve todos os cuidados. Caso tenha recebido placebo, este comportamento pode explicar a condição.

A técnica de enfermagem diz que dentro do HCPA só se fala em vacina, assunto que ganhou maior intensidade desde a entrega da documentação pelo Instituto Butantan e Fiocruz à Anvisa.

Sobre a chegada da vacina, Fabiana não tem dúvida que vai representar alívio, mesmo que os cuidados devam ser mantidos. Os ganhos serão tanto para os profissionais e aos pacientes, tanto para os infectados pelo novo coronavírus como os que são de outras áreas de tratamento, acredita ela.

"Muita coisa se modifica no atendimento ao não Covid, como redução de cirurgias e consultas", lamenta, apostando que aos poucos a assistência deva ser reequilibrada.

"É gratificante que seja do Clínicas, é um reconhecimento de tudo que se passou em quase um ano de enfrentamento da doença. Fomos vistos de alguma forma."

Sobre pessoas que adotam a postura do negacionismo em relação à vacina, Fabiana atenta: "Não é à toa que foi aprovada, vários países estão vacinando". Para ela, quem recusa a imunização mostra um sentimento de negatividade para tudo na vida.

A técnica de enfermagem resume o que representa a imunização:

"Ao receber a vacina, a pessoa protege todo mundo, não só ela mesma!"

VÍDEO #JCEXPLICA: Voluntária e médico falam sobre os testes da Coronavav em Porto Alegre