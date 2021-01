Guarda Municipal interdita festa clandestina na Ilha das Flores

A Guarda Municipal, com apoio da Brigada Militar, interditou uma festa clandestina na Ilha das Flores, na madrugada deste domingo (17). No local, cerca de 80 pessoas estavam aglomeradas e muitas não usavam máscaras.

Em outras ações nesta madrugada, a Guarda agiu em conjunto com a BM e fiscais da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) para desfazer aglomerações em frente a bares onde as pessoas desrespeitavam as regras do distanciamento social. As ações ocorreram nas ruas Fernando Machado, no Centro Histórico, Padre Chagas, no bairro Moinhos de Vento, e na rua Lima e Silva, no bairro Cidade Baixa. Os frequentadores foram orientados a respeitarem os protocolos de distanciamento social.

Denúncias podem ser feitas através dos telefones 156 ou 153.