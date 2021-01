Governo recebe três pedidos de reconsideração ao mapa preliminar da 37ª rodada

mapa preliminar da 37ª rodada do modelo de Distanciamento Controlado recebeu três pedidos de reconsideração até às 6h deste domingo (17), prazo máximo para o envio de recursos. As solicitações foram encaminhadas por duas associações regionais e um município que estão em áreas classificadas em bandeira vermelha.

Pela segunda semana consecutiva, o mapa preliminar do Estado, divulgado na sexta-feira (15), ficou quase todo vermelho. Das 21 regiões Covid, apenas uma, Caxias do Sul, recebeu bandeira laranja, representando risco epidemiológico médio. As demais ficaram em bandeira vermelha, com alto risco.

Os pedidos de reconsideração serão analisados pelo Gabinete de Crise e o mapa definitivo vai ser divulgado no site do governo do Estado às 16h30 de segunda-feira (18). A vigência das novas bandeiras será de 19 a 25 de janeiro.

Caso a classificação prévia seja mantida, as 18 regiões em bandeira vermelha que aderiram ao sistema de cogestão regional podem adotar protocolos próprios compatíveis até o nível de restrição da bandeira laranja. Guaíba e Uruguaiana estão em vermelho e não aderiram à cogestão, portanto, devem seguir os protocolos determinados pelo Estado.

A região de Caxias do Sul, classificada em laranja, por estar em cogestão, pode utilizar protocolos de bandeira amarela, se estiver previsto no plano de cogestão.

Caso ainda não tenham sido enviados protocolos ou o plano regional não esteja vigente, o governo abre possibilidade de recepção imediata de padrões mais flexíveis até a bandeira imediatamente inferior, sem esperar prazo de 48 horas para submissão e validade de novo plano regional.