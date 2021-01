Prefeitura de Porto Alegre libera TRI de estudantes nos horários de pico para o Enem

A Prefeitura de Porto Alegre liberou o Cartão TRI dos estudantes nos horários de pico deste domingo (17) para facilitar o acesso aos locais que aplicarão as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Desde 6 de janeiro, os cartões estavam bloqueados das 6h às 9h e das 16h às 18h como medida de enfrentamento ao coronavírus, conforme o decreto 20.890. O exame tem início marcado para as 13h30 e término às 19h, segundo o horário de Brasília. Os portões serão abertos às 11h30 e fechados às 13h.

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) vai reforçar algumas linhas e monitorar locais que aplicam o primeiro dia de provas. A linha Orfanotrófio, que atende um dos locais com maior concentração de estudantes, terá quatro veículos a mais para as viagens.

A orientação é que os candidatos cheguem cedo e planejem a viagem até o local para evitar transtornos. Além de conferir o itinerário, os estudantes devem consultar antes os horários das linhas no site da EPTC. No dia, os candidatos podem consultar a localização do seu ônibus em tempo real e a previsão de chegada na parada pela Função GPS do aplicativo TRI POA. A ferramenta está disponível gratuitamente nas lojas de aplicativos dos smartphones ou pelos links do Android ou iOS.