RGE registra 110 mil casos de falta de luz

Atualizada às 19h40min

A distribuidora Rio Grande Energia (RGE) informa que o temporal deste sábado (16) à tarde atingiu fortemente a Região Metropolitana, causando danos na rede elétrica e interrupção no fornecimento de energia. Por volta das 18h, eram aproximadamente 110 mil clientes afetados em toda a área de concessão de concessão da empresa, sendo a maioria, 66 mil, na região de Canoas.

Conforme nota da companhia, a RGE está totalmente mobilizada no atendimento às ocorrências, restabelecendo a energia na medida que os consertos na rede vão sendo concluídos. A empresa alerta para que ninguém tente religar a energia por conta própria e não toque em nenhum equipamento elétrico, evitando acidentes que podem ser graves e até fatais.

Os clientes que precisarem entrar em contato com a RGE podem fazê-lo através dos canais de atendimento: site www.rge-rs.com.br, app CPFL Energia (disponível para Android e iOS), WhatsApp (51) 3539-6791, SMS RGE 27350 (para informar falta de luz) e Call Center: 0800 970 0900. A chuva causou transtornos em diversos locais do Rio Grande do Sul, como nas cidades de Porto Alegre, Santana do Livramento e Torres. Na capital gaúcha, por exemplo, o temporal derrubou árvores e provocou problemas no trânsito.

A Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica (CEEE-D) registrou dificuldades no fornecimento de energia em bairros da Capital gaúcha como São Geraldo, Rio Branco e Floresta e no Interior em municípios como Viamão, Jaguarão e Pelotas. A estatal não informou números quanto a clientes que ficaram desabastecidos. No final da tarde, apenas pontos isolados na Zona Norte de Porto Alegre e em Viamão seguiam sem luz. A companhia informou que já trabalhava para restabelecer a energia nestes locais.