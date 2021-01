Temporal castiga Porto Alegre e Interior gaúcho

Uma forte chuva causou transtornos na Capital e no Interior do Rio Grande do Sul neste sábado (16). Na capital gaúcha, equipes da prefeitura atuaram no período da tarde para minimizar os impactos do temporal que atinge Porto Alegre. Até as 15h30min, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb) tinha registrado pelo menos 14 casos envolvendo quedas de árvores ou galhos de grande porte, em atendimento pelas Equipes de Manejo Arbóreo (EMA).

Ainda segundo a prefeitura, em alguns pontos podia haver a pendência da coleta dos resíduos, pois a prioridade das ações foca sempre nos locais que apresentam riscos à população, vias de grande circulação ou com bloqueios totais ou parciais. A Defesa Civil do município atendeu uma ocorrência de destelhamento em uma residência no bairro Passo D'Areia, Zona Norte da Capital. Havia registro de bloqueios no trânsito devido à queda de árvores ou galhos.

Na avenida Berlim, o bloqueio foi total. Já nas ruas Felicíssimo de Azevedo e Padre Reus as interrupções foram parciais. Também houve acúmulo de água bloqueando parcialmente o trânsito na Silva Só com a Felipe de Oliveira e Ceará e entre as ruas São Pedro e Buarque de Macedo. Havia semáforos inoperantes na esquina da Ipiranga com a Múcio Teixeira e na esquina da Edvaldo Pereira Paiva com a Aureliano de Figueiredo Pinto.

Profissionais das equipes de zeladoria urbana do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) atuam na limpeza e no recolhimento de lixo espalhados pelo evento climático. A prefeitura solicita a colaboração da população para que faça o registro de demandas, via Sistema Fala Porto Alegre 156, para que os técnicos tomem conhecimento dos casos, com posterior envio das equipes.

Já na Fronteira Oeste gaúcha, conforme a MetSul Meteorologia, as precipitações torrenciais causaram muitos alagamentos e inundações repentinas nas áreas mais baixas de Santana do Livramento e da cidade uruguaia de Rivera. A chuva extrema, acompanhada de muitos raios, ocorreu com o avanço de áreas de instabilidade a partir da região de Uruguaiana no final da sexta-feira (15) e caiu com força durante a madrugada de sábado. A MetSul havia alertado para a possibilidade de chuva extrema isolada com volumes muito localizados até acima de 150 mm.

No domingo (17), segundo a MetSul, o dia começa com chuva e fortes temporais isolados no Norte do Estado que vão avançara para Santa Catarina e Paraná. As demais regiões gaúchas terão sol e nuvens com intervalos de chuva que será mais isolada. O ar quente e úmido deve formar nuvens carregadas, especialmente da tarde para a noite, que podem trazer chuva forte e temporais em alguns pontos.