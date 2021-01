Guarda Municipal de Porto Alegre dispersa aglomerações na madrugada deste sábado

Na madrugada deste sábado (16), a Guarda Municipal, em ação conjunta com a Brigada Militar e fiscais da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), efetuou ações em diversos pontos de Porto Alegre para desfazer aglomerações. As ações ocorreram em frente a bares em que as pessoas desrespeitavam as regras do distanciamento social nas ruas Fernando Machado, no Centro Histórico; Padre Chagas, no bairro Moinhos de Vento; Lima e Silva, no bairro Cidade Baixa; avenida Assis Brasil e na Ponte de Pedra do Largo dos Açorianos.