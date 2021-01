Campanha irá distribuir mais de 10 mil pulseiras de identificação para garantir a segurança de crianças no litoral norte

A campanha “A família tá on”, iniciativa da imobiliária Casaqui em parceria com as equipes de Salva Vidas do Litoral Norte do Rio Grande do Sul, acontece todos os sábados, durante a temporada de veraneio gaúcho. Na primeira leva da ação, que acontece esta semana, serão distribuídas mais de 10 mil pulseiras de identificação com a tecnologia QR CODE para famílias com crianças, idosos ou vulneráveis nas praias de Capão da Canoa, Atlântida e Xangri-Lá.

O projeto visa facilitar e agilizar o reencontro de menores ou vulneráveis flagrados perdidos na praia, através da realização de um cadastro com nome, idade, informações do responsável, telefone para contato e a guarita mais próxima. Assim, basta acionar a câmera do smartphone para leitura do código localizado na pulseira que dá acesso aos dados cadastrados, além de facilitar o contato via WhatsApp com os responsáveis.

De acordo com dados do Corpo de Bombeiros Militar sobre a 4ª Operação Verão, de 19 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021, 113 pessoas foram encontradas nas praias. No mesmo período do ano passado, foram 465 pessoas. Ainda que o número tenha diminuído, o problema ainda é uma preocupação.

“Durante o ano de 2020, em contato com agentes comunitários e o Corpo de Bombeiros, descobrimos que durante os verões há um grande número de crianças perdidas nas praias do nosso litoral. Foi a partir daí que surgiu a ideia da ação, na qual as famílias podem cadastrar seus filhos, idosos ou pessoas com necessidades e retirar suas pulseiras com código de identificação gratuitamente. Isso facilita e agiliza muito na localização dos responsáveis", garante o CEO da imobiliária Casaqui e idealizador da campanha, Eron Valim.