RS ainda tem cerca de 20 mil clientes sem luz devido ao temporal de segunda-feira

Atualizada às 11h - Cerca 20 mil gaúchos seguem sem luz na manhã desta quarta-feira (13), de acordo com boletim da CEEE divulgado às 10h49min. Pelo menos 11 mil casos foram resolvidos nas últimas horas. No primeiro boletim da companhia, às 5h, ainda existiam 31,1 mil pontos desabastecidos.

Atualmente, são 18 mil pontos sem luz na região Sul, principalmente na cidade de Pelotas, e 2 mil na Região Metropolitana. Já no Centro-Sul, no município de Camaquã, há casos pontuais e no Litoral Sul, em Rio Grande, apenas casos isolados, segundo a CEEE.

A RGE afirma que já conseguiu religar a maior parte dos clientes atingidos e que neste momento são feitos "atendimentos individuais em pontos isolados", porém não informa o número de clientes nessa situação.

A próxima atualização da CEEE será às 16h.