São Leopoldo suspende toque de recolher implementado para conter pandemia

Prefeito Ary Vanazzi enfatizou que o momento ainda é de cautela

medida estava em vigor desde 22 de dezembro, A prefeitura de São Leopoldo, na Região do Vale do Sinos, suspendeu o toque de recolher na cidade a partir desta quarta-feira (13). Acomo forma de conter o ritmo da pandemia. Apesar da decisão, o município mantém o estado de calamidade para enfrentamento e prevenção à Covid-19.

A decisão foi tomada pelo Comitê de Atenção ao Coronavírus, com base nos dados epidemiológicos. Anteriormente, estava proibida a circulação de pessoas entre as 23h e as 6h.

Também foi ampliada para duas horas o horário extra permitido aos estabelecimentos que possuem o Selo Estabelecimento Seguro, e atualizadas as regras para funcionamento de academias (retirada a obrigatoriedade de agendamento), áreas comuns de condomínios (liberadas), praças e parques públicos (permitida a circulação, desde que não haja aglomeração). As regras valem até o dia 19 de janeiro.

“Mantemos a precaução mesmo com a melhora nos indicadores, por isso permanecem todas as regras de capacidade de ocupação, higienização e distanciamento. Achamos muito precoce o movimento de flexibilização geral que ocorreu em outras cidades”, explica o secretário-executivo do Comitê, Murilo Amatneeks.

Seguem obrigatórios todos os protocolos de prevenção, especialmente o uso de máscara de proteção por parte da população.

Para o prefeito Ary Vanazzi, a decisão expressa a necessidade de seguir em alerta e de manter atitudes e regras de prevenção. “Estamos construindo um amplo diálogo com todos os setores da sociedade na prevenção e retomada da economia. Como o momento é de cautela, iniciamos as medidas pelos estabelecimentos que estão com o Selo Estabelecimento Seguro”, disse.

São Leopoldo registrou nesta terça-feira (12) mais 131 casos de Covid-19. No total, o município soma 14967 confirmações desde o início da pandemia.