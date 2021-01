Quatro em cada dez brasileiros acham que vida voltará ao normal em 2021

Os brasileiros não estão otimistas de que poderão voltar às suas rotinas pré-pandemia neste ano. A pesquisa Global Advisor 2021 Predictions, realizada pela Ipsos, empresa de pesquisa de mercado independente, desde 2012 para analisar as expectativas de cidadãos do mundo sobre o ano que se inicia, apontou que somente 41% dos respondentes do Brasil acreditam que a vida no país voltará ao normal após os efeitos da crise do novo coronavírus.

A previsão brasileira reflete exatamente a opinião disseminada globalmente. Na média dos 31 países ouvidos pelo levantamento, o percentual de pessoas que não apostam em um retorno à normalidade também é de 41%. As nações que mais acham que 2021 será um ano normal - diferentemente do período pandêmico de 2020 - são China (90%), Arábia Saudita (75%) e Índia (63%). Por outro lado, França (16%), Reino Unido (23%) e Japão (26%) são os menos otimistas.

As expectativas para o ano que se inicia são pautadas no pessimismo de quase todas as nações. Em apenas três dos 31 países, mais da metade dos respondentes acredita que o mundo mudará para melhor por causa da pandemia de Covid-19. São eles: Índia (62%), Arábia Saudita (58%) e Peru (51%). No Brasil, só 21% acham que o mundo será melhor em 2021. A média global é de 30%.

Além disso, somente um em cada quatro brasileiros acredita que, em 2021, a economia do país se recuperará completamente dos efeitos da crise sanitária. Chineses (92%), sauditas (76%) e malasianos (61%) são os mais esperançosos, enquanto Reino Unido e Bélgica (ambos com 11%), França (14%) e Canadá (15%) duvidam de uma retomada econômica. Considerando as 31 nações, são 32%.

A pesquisa foi realizada com 15.700 entrevistas on-line, com adultos entre 16 e 74 anos de 31 países. Os dados foram colhidos entre os dias 23 de outubro e 06 de novembro de 2020. A margem de erro para o Brasil é de 3,5 pontos percentuais.

Maioria acha que cuidados de proteção não serão mantidos

Um dos hábitos que o ano de 2020 trouxe para grande parte dos cidadãos do Brasil e do mundo foi o uso de máscaras, a fim de evitar a contaminação pelo novo coronavírus. Segundo afirmam os brasileiros, no entanto, a prática não deve ser mantida em 2021. Menos da metade dos entrevistados localmente (45%) acredita que as pessoas continuarão a usar máscaras em lugares públicos daqui um ano. Contabilizando todas as nações, são 61%. Suécia Os índices mais altos de apoio às máscaras em lugares públicos foram em países orientais: Malásia (86%), Japão (83%) e China (81%). Em contrapartida,(18%), Nova Zelândia (30%) e Austrália (37%) não devem fazer deste um hábito recorrente no futuro. Apesar de o endosso ao uso de máscaras em 2021 não ser alto, um número significativo de pessoas acredita que o ano pode trazer mais uma situação de crise na saúde mundial. No Brasil, 46% acham que haverá outra pandemia global causada por um novo vírus. A média entre todos os países é de 47%.

Expectativa de vacina contra a Covid-19 segue alta