Linhas de ônibus para o Lami entram em operação neste domingo

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informa a operação, a partir deste domingo (10), de três linhas de ônibus para a região do Lami. A operação é realizada todos os anos para facilitar o acesso da população às praias da Zona Sul da Capital. Os itinerários seguem ativos até dia 28 de fevereiro.

As linha 269.3 Praia Operação Veraneio e 269.4 Operação Lami possuem a tabela horária aberta, ou seja, não têm horário definido para saída. Quando se atinge número significativo de passageiros, conforme a demanda, elas partem do terminal. Já a linha 212 Restinga/Lami tem a tabela horária cadastrada.

A EPTC orienta que os usuários respeitem as regras de distanciamento e evitem aglomerações. Os ônibus de Porto Alegre têm permissão para transportar, além do limite de lugares sentados, mais vinte passageiros em pé no ônibus comum e 30 nos veículos articulados. Os horários atualizados e itinerários dos ônibus podem ser consultados, em tempo real, pela Função GPS do aplicativo TRI POA. E as tabelas horárias também estão disponíveis no site da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), neste