Guarda Municipal de Porto Alegre dispersa aglomerações na madrugada

Em ação conjunta com a Brigada Militar (BM) e a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), na madrugada deste sábado (9), a Guarda Municipal desfez várias aglomerações em Porto Alegre. As operações ocorreram na frente de bares onde os frequentadores não estavam respeitando o distanciamento social, nas ruas Fernando Machado (Centro Histórico), Padre Chagas (Moinhos de Vento) e Lima e Silva (Cidade Baixa), no Largo dos Açorianos e na Praça XV (Centro Histórico).