Linhas de ônibus de Porto Alegre terão alterações a partir de segunda-feira; veja quais

Dez linhas de ônibus de Porto Alegre terão alteração de horário a partir de segunda-feira (11). As mudanças valem para os dias úteis. Veja abaixo quais sofrerão ajustes.

As tabelas de funcionamento estão disponíveis no site da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e também podem ser consultadas pelos usuários no aplicativo do TRI.

Alterações a partir de segunda-feira: