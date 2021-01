Incêndio destrói casas de dez famílias na Zona Sul de Porto Alegre

Os moradores do Beco da Vila Cai Cai, no bairro Cavalhada, começaram a sexta-feira perdendo todos os seus pertences em um incêndio. O fogo começou em torno das 10h20min e, às 10h50min, quando o Corpo de Bombeiros chegou, já tinha destruído seis casas de madeira nas proximidades da Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis da Cavalhada - Ascat. O incêndio não deixou nenhuma vítima, mas trouxe muita tristeza para as dez famílias que vivem no local.

Segundo o coordenador da Ascat, Alex Cardoso, a perda foi total. “Não deu para salvar nada. As pessoas mal conseguiram sair de casa. Todo mundo está bem, mas os bens materiais e as memórias se foram”, acrescenta. Ele afirma que as famílias já estão recebendo doações e estão mais tranquilas. “Mas fico pensando como vai ser à noite, quando eles lembrarem do que aconteceu”, acrescenta.

Informações preliminares apontam que a causa do incêndio foi a troca de um transformador da CEEE. Procurada pelo Jornal do Comércio, a companhia informou que foi chamada pra desligar a energia na rua Caracol do Campo, bairro Cavalhada, no fim da manhã. "Após atuação dos bombeiros, a energia foi restabelecida. Não temos quaisquer outras informações sobre a origem, causa ou mesmo localização exata do incêndio", disse a CEEE, em nota.

O Corpo de Bombeiros também foi procurado pela reportagem, mas não retornou o contato.

Os mais de 30 moradores ficarão abrigados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Neusa Goulart Brizola até o final de semana, quando um novo local para abrigo será definido. “Agora queremos mobilizar recursos em dinheiro para comprar os materiais e refazer as casinhas, nem que sejam pequenas, de um ou dois quartos, para as pessoas voltarem e construírem suas vidas de novas”, aponta Cardoso. O coordenador afirma que os moradores não são funcionários fixos da Cooperativa, mas que costumam trabalhar lá de vez em quando.

Como ajudar?