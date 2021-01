Rio Grande do Sul pode ter temporal em algumas regiões nesta terça-feira

A previsão do tempo para o Rio Grande do Sul nesta terça-feira (5) é de instabilidade associada a uma área de menor pressão atmosférica. O sol até pode aparecer com nuvens em parte do dia em pontos do Estado, mas a nebulosidade aumenta e o tempo vai se instabilizar com chuva na maioria dos municípios. As informações são da Metsul Meteorologia.

A instabilidade pode chegar na madrugada e no decorrer do dia a chuva alcança a maior parte do Estado. Há risco de chuva forte a intensa em algumas localidades e não são descartados temporais isolados de vento forte e granizo. O dia será abafado, a despeito de a temperatura subir menos.

A madrugada é ainda de tempo firme e o sol chega a aparecer no começo da manhã, mas muda o tempo nesta terça-feira em Porto Alegre e na Região Metropolitana. Áreas de instabilidade avançam a partir do Oeste e trazem aumento de nebulosidade e chuva. Há risco de chuva forte com trovoadas. Já não se descarta chuva de manhã e o tempo segue instável da tarde para noite com intervalos de melhoria.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 30ºC

Mínima: 15ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 29ºC

Mínima: 22ºC