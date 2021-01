Rio Grande do Sul se aproxima de 9 mil mortes por Covid-19

O Rio Grande do Sul teve confirmados 20 novos óbitos em razão da pandemia do novo coronavírus neste domingo. Com isso, o total de mortes causadas pela Covid-19 no Estado já chega a 8.954.

Além disso, outras 1.843 novas contaminações também foram notificadas ontem. Ao todo, já são 454.767 gaúchos oficialmente infectado pelo Sars-Cov-2.

Neste domingo, o Estado tinha 896 pacientes internados em Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) por causa da doença. Além deles, outros 189 com suspeita de contaminação também estavam em leitos intensivos. O percentual e ocupação das UTIs no Rio Grande do Sul era de 78,1%.

Já Porto Alegre registrava na tarde deste domingo 307 pessoas hospitalizadas em UTIs nos hospitais da cidade. Três hospitais tinham 100% de seus leitos intensivos ocupados – Santa Ana, Independência e Moinhos de Vento. O percentual de ocupação das Unidades de Terapia Intensiva na Capital era de 87,8%