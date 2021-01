Rio Grande do Sul se aproxima das 9 mil mortes na pandemia

45 óbitos no Estado O Rio Grande do Sul se aproxima de contabilizar 9 mil mortes relacionadas a problemas ligado ao coronavírus. O Estado registrou nesta neste dia 1 de janeiro de 2021 um total de 2.275 novos casos da de Covid-19, de acordo relatório publicado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES). Entre os dias 4 e 31 de dezembro foram confirmados mais

Com isso, o Rio Grade do Sul soma 451.912 casos e alcançou 8.917 óbitos. Ainda de acordo com a SES, o percentual de casos recuperados é de 94% (426.850 mil doentes). Os óbitos, em dezembro, foram em maior número em Porto Alegre (sete casos) e Gravataí (6 casos) e Caxias do Sul (3).

A taxa de ocupação de leitos UTI em geral atualmente é de 77,3%, com 2.041 pacientes nesta situação para um total de 2.640 leitos disponíveis. Ainda segundo novo relatório da SES, 7% dos 451, 9 mil casos necessitaram hospitalização por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARG). Todos os 497 municípios gaúchos tem casos de contaminação por Covid-19 registrados.