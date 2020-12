Com crise de dor no nervo ciático, papa Francisco não presidirá missas de fim de ano

O papa Francisco não presidirá a missa de ano-novo nesta sexta-feira (1) de janeiro, nem a da tarde desta quinta-feira (31) devido a uma crise de dor no nervo ciático, informou a Santa Sé. "Devido a uma dolorosa ciática, as celebrações desta quinta-feira e de amanhã no altar da Cátedra da Basílica de São Pedro não serão presididas pelo Santo Padre Francisco", disse o porta-voz do Vaticano Matteo Bruni, em uma nota.