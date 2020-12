Rio Grande do Sul tem risco de temporais nesta quarta-feira

A previsão do tempo para o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (30) é de sol. O dia será de calor intenso e com máximas perto dos 40ºC. Pancadas de chuva isoladas atingem a maioria das regiões da tarde para noite. As informações são da Metsul Meteorologia.

Neste penúltimo dia de 2020, há o risco de temporais com chuva forte, raios, granizo e vento forte. No final do dia, à noite, uma frente fria começa a ingressar no Rio Grande do Sul com chuva e temporais isolados pelo Oeste e o Sul.

A quarta-feira em Porto Alegre e na Região Metropolitana será marcada pelo sol. O aquecimento do dia forma nuvens que aumentam durante a tarde. O calor será intenso com máximas de 36ºC a 38ºC à tarde na Grande Porto Alegre. Podem ocorrer pancadas isoladas de chuva na região e, como estará muito quente, não se afasta a possibilidade de ocorrer temporal passageiro e isolado na área metropolitana.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 38ºC

Mínima: 16ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 37ºC

Mínima: 21ºC