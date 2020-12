São Leopoldo ganha mais dois leitos de UTI para Covid-19

O Hospital Centenário, em São Leopoldo, ampliou em dois o número de leitos da UTI Covid. A instituição passa a contar com 18 leitos com capacidade instalada para atender pacientes graves. Os dois novos leitos, que já estavam sendo utilizados como espaços extras devido à média de ocupação de 100% nas últimas semanas, foram habilitados pelo Ministério da Saúde em recente portaria publicada pelo Diário Oficial da União.

Além dos 18 leitos, a Área Covid do Hospital Centenário também está equipada com 31 leitos de enfermaria. Para atender o aumento de casos, a direção do Hospital Centenário ampliou, no início do mês, o número de leitos clínicos de isolamento. Por conta da proximidade física com a Área Covid, os oito leitos da Clínica A, destinados para pacientes oncológicos, passaram a receber casos de Covid-19.

"Os pacientes oncológicos foram transferidos para os leitos da Clínica Cirúrgica Geral, sem danos ao tratamento. A medida emergencial foi tomada para enfrentar a superlotação da Área Covid e atender a crescente demanda", destaca a presidente do Centenário, Lilian Silva.

Segundo dados da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul desta terça-feira (29), são 13 pacientes confirmados com Covid-19 no hospital, cinco na UTI adulto e oito fora da UTI adulto, e mais 27 pacientes com suspeita, sendo que oito estão na UTI adulto e 19 fora.

A cidade já registra mais de 13 mil casos da doença e 333 pessoas estão com o vírus ativo, segundo os dados do Monitoramento Covid-19 da prefeitura de São Leopoldo. Além disso, São Leopoldo conta com 16 respiradores em UTI adulto e hoje 17 pessoas estão precisando do aparelho. De acordo com o serviço de monitoramento do governo do Estado, a última vez que a cidade do Vale dos Sinos atingiu 100% do uso de respiradores foi em 20 de dezembro.