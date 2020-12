Drive-thru para teste de Covid-19 em Porto Alegre tem meta de atender 1,2 mil pessoas até dia 31

Para ampliar a possibilidade de testagem dos porto-alegrenses para a Covid-19, e ajudar a conter o risco de contágio neste período de festas e férias, um drive-thru possibilitará, até a próxima quinta-feira (31), a realização de testes rápidos de RT-PCR na Capital, a preços acessíveis. A estrutura, denominada Pitstop, está localizada na área externa da ADVB-RS, no bairro Praia de Belas, e funciona desde o dia 23 de dezembro.

O drive-thru atenderá as pessoas diretamente nos veículos, diariamente, das 8h às 20h, e ofertará os principais testes disponíveis no mercado - que detectam tanto a presença do vírus como a de anticorpos- por um valor mais acessível. O objetivo é alcançar o maior número possível de pessoas, visto que nesse período a testagem se torna ainda mais necessária, antecipando os encontros familiares e eventuais viagens de fim de ano.

Com os testes RT-PCR e o chamado Antígeno, feitos com cotonete aplicado por via nasal, será possível identificar quem por ventura estiver contaminado pelo novo coronavírus. Já o teste para a detecção de Anticorpos, realizado através de amostra de sangue, ajudará os que suspeitam de contaminação, mas não apresentam sintomas.

A iniciativa, uma parceria do Laboratório Exato Rosetti e da empresa Sanilife, que permitiu a montagem do complexo laboratório no local, conta com apoio dos setores público e privado, e envolve entidades como ADVB-RS, Magnum Ltda., Maioca Arquitetura, Sport Club Internacional; EPTC, prefeitura de Porto Alegre, Brigada Militar, Guarda Municipal e Corpo de Bombeiros, entre outros órgãos envolvidos.

Segundo os organizadores, os preços dos testes estão ofertados abaixo do valor de mercado devido a um subsídio do Laboratório Exato Rosetti. Em especial o teste RT-PCR, considerado atualmente o padrão ouro em precisão na detecção da carga viral, está sendo disponibilizado por valores especiais devido ao subsídio do Qualitá - laboratório escolhido pela Federação Gaúcha de Futebol e Confederação Brasileira de Futebol (CBF) como oficial de apoio à realização dos exames de Covid-19 para as equipes de futebol participantes dos campeonatos estaduais, nacionais e continentais, incluindo a dupla Grenal.

Os testes com valores subsidiados serão disponibilizados ao público em geral até o dia 31 de dezembro. “Acreditamos que a testagem mais acessível trará avanços não apenas na área de saúde pública, mas também na manutenção dos negócios em atividade e na esperança de retomar alguns setores operando abaixo do ponto de equilíbrio e outros quase parando”, comenta um dos empreendedores à frente da iniciativa, o publicitário e empresário na Sanilife, Carlos Henrique Piccoli.

Ele também reforça a importância da ação nesta época do ano. “Estamos incentivando os testes neste período de alto risco de propagação do vírus, em que famílias e amigos tradicionalmente se reúnem. E assim como a testagem é importante antes das celebrações de fim de ano, também se farão necessárias no retorno das férias”, destaca.

O local escolhido para o Pitstop prezou por uma localização central, de fácil acesso e uma estrutura laboratorial completa para garantir o armazenamento e manuseio adequado dos materiais de testagem, além de profissionais experientes. Todo o planejamento para colocar de pé a operação iniciou em setembro e cumpre rigorosamente as normas sanitárias.

Ao todo foram investidos cerca de R$ 230 mil no projeto, que integra 12 profissionais na força tarefa diária, que tem uma meta de testagem de 1,2 mil pessoas até dia 31 de dezembro, data limite para a realização dos testes por valores acessíveis.

Serviço:

Pitstop - drive-thru para popularização de testagem para Covid-19

Local: Sede da ADVB-RS (Av. Edvaldo Pereira Paiva, 1000, bairro Praia de Belas, próximo à rótula das cuias e anfiteatro Pôr do Sol)