Massa de ar quente traz calor e abafamento para o Rio Grande do Sul nesta terça-feira

A previsão do tempo para o Rio Grande do Sul nesta terça-feira (29) é de sol, mas devem ser esperadas nuvens esparsas. Uma massa de ar quente de origem tropical continua a atuar no Estado e traz mais um dia de calor e abafamento. As informações são da Metsul Meteorologia.

Com o aquecimento diurno, nuvens mais carregadas e isoladas se formam durante a tarde e trazem pancadas de chuva localizadas na segunda metade do dia. A chuva será muito irregular e o dia será abafado no Rio Grande do Sul.

Sol aparece com nuvens em Porto Alegre e na Região Metropolitana novamente nesta terça-feira. O dia será quente e abafado na região. Com o calor, formam-se à tarde nuvens cumulus e pode ocorrer pancadas de chuva passageiras, isoladas.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 36ºC

Mínima: 16ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 31ºC

Mínima: 21ºC