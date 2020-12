Desligamento programado de energia poderá causar falta de água neste domingoDesligamento programado de energia poderá causar falta de água neste domingo na Capital

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) informa que poderá faltar água neste domingo (27), na área de abrangência da Estação de Tratamento de Água (ETA) São João. O motivo é o desligamento de energia para a CEEE efetuar melhorias na rede elétrica do bairro São João, entre 8h e 13h. Caso ocorra desabastecimento, o Dmae prevê que o fornecimento de água normalize durante a noite de domingo e madrugada de segunda-feira, 28, podendo demorar mais nas partes altas da região. A CEEE alerta que com chuva forte o trabalho será suspenso.





Seguem os bairros que podem ser afetados: Anchieta; Auxiliadora; Higienópolis; Humaitá; Jardim São Pedro; Navegantes; Passo D’Areia; São Geraldo; São João; Vila Farrapos; Sarandi; Cristo Redentor; Boa Vista; Vila Ipiranga; Vila Floresta; Jardim Lindóia; São Sebastião; Jardins Itu e Sabará; Rubem Berta; Protásio Alves; Jardim Leopoldina; Passo das Pedras; Jardim Planalto; Costa e Silva e Vila Jardim.





Após a conclusão dos serviços, a água não volta de imediato à rede pública de abastecimento e aos imóveis, diferente da energia elétrica, que é quase instantânea. Isso porque a distribuição só reinicia depois que os reservatórios das Estações de Bombeamento (Ebats) estiverem com nível suficiente para iniciar o bombeamento, caso contrário os motores queimam. Como regra, a água que chega à rede vai sendo consumida primeiro nas áreas próximas às estações, podendo demorar mais para chegar até as partes altas e as pontas da rede distribuidora. O forte calor faz aumentar o consumo de água, atrasando ainda mais a normalização nesses locais.





Aspecto da água - Após o serviço, a água poderá retornar turva ou não transparente, devido ao arraste de micropartículas inertes e não prejudiciais à saúde, que eventualmente, pela pressão, se soltam das paredes internas da canalização. Para solicitar lavagem da rede ou do ramal predial, ligue 156, opção 2.