No final de novembro, a primeira remessa dos pardais passou a operar. Porto Alegre terá mais 25 controladores de velocidade na próxima semana. Nesta sexta-feira (25), a prefeitura da Capital comunicou que a partir de segunda-feira (28), o segundo lote dos equipamentos estará em funcionamento.

Algumas das principais vias de Porto Alegre contarão com os novos aparelhos, como as avenidas Edvaldo Pereira Paiva, Manoel Elias, Juca Batista, Ipiranga e Wenceslau Escobar. Responsável pela implementação, a empresa Focalle Engenharia Viária Ltda oferece tecnologia capaz de realizar a leitura de placas de veículos, por meio do sistema OCR (Optical Character Recognition), usado para identificar potenciais carros furtados.