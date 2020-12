Santa Casa adota ferramenta suíça para recrutar pacientes para estudos clínicos

Para facilitar a captação de pacientes elegíveis para participarem de estudos clínicos, a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre acaba de incorporar a plataforma Patient Network. A ferramenta combina os protocolos do estudo dos patrocinadores com os dados anônimos dos pacientes na rede de hospitais da Clinerion, empresa com sede na Suíça que acelera as pesquisas clínicas e o acesso médico a tratamentos para pacientes.

A instituição conduz, atualmente, 110 estudos clínicos patrocinados pela indústria farmacêutica nas áreas de cardiologia, oncologia, nefrologia, pneumologia, infectologia, hipertensão pulmonar, pediatria, endocrinologia e terapia intensiva. São estudos que buscam novos tratamentos, capazes de controlar os sintomas dos pacientes, curar e prevenir doenças, restabelecendo a saúde das pessoas.

Na Santa Casa, a plataforma está integrada ao Tasy, sistema de registro de prontuário que reúne informações de todos os pacientes dos nove hospitais que integram a instituição, a fim de facilitar a participação destes pacientes em estudos clínicos.

“As pesquisas clínicas visam a melhoria da qualidade de vida das pessoas. A Patient Network irá promover agilidade no início dos estudos através da seleção automatizada dos pacientes elegíveis para participarem das pesquisas, atingindo um maior número de pessoas que poderão ser beneficiadas, seja através de tratamentos que visam a sua recuperação, bem como a melhoria do seu problema de saúde”, avalia o diretor médico da Santa Casa, Antônio Kalil.

A coordenadora de Ensino e Pesquisa da Santa Casa, Roberta de Almeida da Silva, explica que, antes da ferramenta, a busca de pacientes para participação em estudos clínicos era manual, através do prontuário eletrônico e do CID. “Os resultados, muitas vezes, ficavam comprometidos devido a possíveis falhas de registros, além de levar muito mais tempo quando, na verdade, o processo deveria ser finalizado com agilidade”, analisa.

A implantação está sendo conduzida pela iHealth, empresa de tecnologia em saúde. O processo envolve a análise de Big Data de propriedade da Clinerion, aproveitando dados em tempo real de registros eletrônicos de saúde que cumprem regulamentos internacionais de privacidade do paciente e segurança de dados. Isso vai possibilitar ao setor de Ensino e Pesquisa da Santa Casa de Porto Alegre o apoio necessário para ampliação constante em suas pesquisas.