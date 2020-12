Rio Grande do Sul tem predomínio do sol nesta quinta-feira

A previsão do tempo para o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (24) é de sol, mas haverá nuvens esparsas. No interior do Estado, pode ter chance de chuva isolada à tarde. A circulação de umidade do mar pode trazer chuva isolada no Sul. As informações são da Metsul Meteorologia.

À noite, a temperatura será agradável e com vento fraco a moderado. Na sexta-feira, o dia será de sol com calor à tarde. Pode ocorrer chuva de verão isolada em pontos do Oeste, do Noroeste e do Norte do Rio Grande do Sul. No fim de semana, o sol segue predominando, mas o calor da tarde traz pancadas isoladas de chuva, especialmente nas Metades Oeste e Norte.

O sol predomina na Grande Porto Alegre hoje, na sexta-feira e no fim de semana, mas em alguns momentos devem ser esperadas nuvens esparsas. Segue fazendo uma temperatura agradável durante a noite, mas as tardes são de calor na região. Da tarde para a noite o vento se intensifica e pode soprar por vezes moderado.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 37ºC

Mínima: 11ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 33ºC

Mínima: 18ºC