Caixa doará 64 mil itens de mobiliário para entidades assistenciais

A Caixa começou a selecionar no dia 22 de dezembro as entidades assistenciais que poderão receber os mais de 64 mil itens de mobiliário administrativo que serão doados pelo banco, entre cadeiras, gaveteiros, armários e mesas, todos em boas condições de utilização. A iniciativa faz parte de uma série de ações que marcam a comemoração dos 160 anos do banco, dia 12 de janeiro de 2021.

A seleção das entidades será feita por meio de credenciamento público, em um processo permanente, realizado em ciclos de doação. Os interessados poderão se cadastrar entre os dias 22 e 30 de dezembro no site www.caixa.gov.br/doacao.

Podem se candidatar para receber as doações órgãos da Administração Pública Federal Direta, Autárquica ou Fundacional ou outras entidades integrantes de quaisquer poderes da União, além de instituições filantrópicas.

As entidades aprovadas poderão selecionar os materiais a serem recebidos entre os dias 4 e 11 de janeiro de 2021, por meio de um catálogo que será disponibilizado para consulta. A entrega será iniciada no dia do aniversário de 160 anos da Caixa, em 12 de janeiro de 2021, e segue até 12 de fevereiro.