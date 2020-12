Ar seco garante o tempo firme no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira

A previsão do tempo para o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (23) é de sol e com amplos períodos de céu claro em diversas regiões. Uma massa de ar seco cobre o Estado e traz baixa umidade relativa do ar durante a tarde, além de garantir o tempo firme. As informações são da Metsul Meteorologia.

O tempo seco no Rio Grande do Sul proporciona rápido resfriamento à noite e acelerado o aquecimento durante o dia. Com isso, espera-se grande amplitude térmica com frio em algumas cidades na madrugada e calor no período da tarde.

Uma massa de ar seco segue determinando as condições do tempo nesta quarta-feira na Grande Porto Alegre. Esta condição atmosférica proporciona mais um dia de tempo firme e ensolarado com amplos períodos de céu claro e algumas poucas nuvens. A madrugada registrará temperatura baixa para a época do ano e no período da tarde terá o calor típico desta época.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 35ºC

Mínima: 6ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 31ºC

Mínima: 15ºC