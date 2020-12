Estudo indica que houve aumento de 35,5% nas vendas de vitamina D no primeiro trimestre de 2020

As recomendações para evitar o contágio do novo coronavírus fizeram com que milhares de pessoas ficassem a maior parte do tempo dentro de casa, principalmente aqueles que pertencem ao grupo de risco e já têm a saúde comprometida. Por conta disso, o tempo de exposição ao sol, fundamental para que o organismo sintetize a vitamina D, diminuiu. A deficiência deste nutriente pode ter consequências sérias para a saúde.

A vitamina D, também conhecida como a vitamina do sol, funciona como um hormônio no organismo, sendo fundamental para o adequado desempenho de diversos sistemas. Para produzi-la de forma segura, deve-se expor ao sol pelo menos 15 minutos por dia, sem o uso de protetor solar. Para pele morena ou negra, esse tempo aumenta para 30 minutos a 1 hora, pois quanto mais escura a pele, mais difícil é a produção da vitamina D.

Ela é sintetizada na pele a partir do precursor dehidrocolesterol em resposta à exposição à radiação solar ultravioleta B (UVB), se constituindo em um modo preferível de reposição, uma vez que alimentos ricos em vitamina D, como peixes e fígado, fornecem uma quantidade menor desse nutriente. Entretanto, um estudo encomendado pelos conselhos de Farmácia revela que, comparando o primeiro trimestre de 2019 com o mesmo período em 2020, houve um acréscimo de 35,5% nas vendas de vitamina D em 2020.

De acordo com a dermatologista do Hospital Divina Providência, Letícia Dexheimer, "o horário ideal para tomar sol com esse objetivo é entre 10h e 15h." Ela ainda alerta que devemos evitar a exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes do dia, entre as 12h e as 15h, devido ao risco de câncer de pele.

O que a falta de vitamina D pode causar?

Segundo o nutrólogo do Hospital Independência, Dr. Sérgio Loss, as principais consequências da falta de vitamina D são: - Enfraquecimento dos ossos; - Enfraquecimento da imunidade; - Associação com surgimento de câncer; - Resistência à insulina; - Declínio cognitivo; - Dor e/ou fadiga muscular; - Alterações mentais.



O que fazer?