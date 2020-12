Bandeira vermelha volta a predominar no mapa prévio do distanciamento controlado

com duas bandeiras pretas no mapa Depois de atingir, pela primeira vez, classificações de risco altíssimo de contaminação pelo novo coronavírus, a cor vermelha voltou a predominar no Rio Grande do Sul. São 20 regiões em alto risco epidemiológico na prévia da 33ª rodada do modelo de Distanciamento Controlado e somente uma em risco médio, representado pela bandeira laranja em Guaíba.

As regiões de Bagé e Pelotas retornam à cor vermelha devido à queda de alguns indicadores que compõem o modelo. A macrorregião Sul teve aumento no número de leitos de UTI livres e redução no número de internados em leitos clínicos por coronavírus.

Guaíba, única região classificada com a bandeira laranja, teve estabilidade tanto dos indicadores que abrangem dados específicos da região como da macrorregião Metropolitana. Guaíba também apresentou queda de 4% no número de hospitalizações confirmadas por Covid-19.

ultrapassou nesta sexta-feira (17) a marca de 8 mil mortes pela doença A elevação nos óbitos relacionados ao vírus, segundo monitoramento do governo do Estado, chegou a 20% (de 409 para 490) entre as últimas duas quintas-feiras, o que representa o maior patamar desde o início do modelo. O Rio Grande do Sul. Pacientes internados em leitos de UTI aumentaram 2% (de 915 para 935). Já o número de internados em leitos clínicos caiu 4% (de 1.375 para 1.316).

O indicador "Ativos/Recuperados" foi ajustado nesta rodada, uma vez que o tempo médio entre a confirmação do caso positivo e a inclusão no sistema está atualmente em mais de oito dias. "Muitos casos estavam sendo inseridos com tamanho atraso que não estavam sendo contabilizados como ativos, entrando no sistema já como recuperados", explicou a divulgação do governo. Para corrigir a distorção, o indicador passa a ser calculado com uma semana de defasagem.

Os municípios e associações podem enviar pedidos de reconsideração ao mapa preliminar até domingo (20). Na segunda-feira (21), as bandeiras definitivas serão anunciadas, passando a vigorar entre 22 e 28 de dezembro.