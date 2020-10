Noroeste e Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul podem registrar calor perto de 40ºC

A previsão do tempo para o Rio Grande do Sul nesta terça-feira (20) é de sol com nuvens esparsas. Espera-se um aumento de nebulosidade no decorrer do dia no Sul e no Leste do Estado, o que deve impedir um maior aquecimento e pode trazer até a possibilidade de instabilidade fraca e muito isolada. As informações são da Metsul Meteorologia.

Ar muito quente atua Rio Grande do Sul e pode haver maior aquecimento no Oeste, no Noroeste e no Norte do Estado, onde as máximas se elevam mais. Os termômetros podem registrar de 36ºC a 38ºC no Noroeste e na Fronteira Oeste. Já o vento de ser moderado a forte com rajadas do quadrante Leste à tarde.

Terça-feira de sol e nuvens em Porto Alegre e Região Metropolitana, entretanto se espera que no decorrer do dia, a nebulosidade aumente. O calor deve ter intensidade menor do que ontem. O vento se intensifica à tarde e tem chance de rajadas fortes do quadrante Leste.