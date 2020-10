Hospital de Clínicas começa remarcação on-line de 67 mil consultas atrasadas

Pacientes que tiveram consultas desmarcadas ou que não puderam comparecer ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) nos últimos meses poderão reagendar os atendimentos pela internet, por meio da ferramenta Meu Clínicas. As remarcações valem para cerca de 67 mil atendimentos que estavam marcados entre os dias 16 de março, quando iniciou a pandemia, e 7 de outubro.

De acordo com a assessoria da instituição, antes da confirmação da data da consulta os casos serão avaliados pela equipe do Teleambulatório, com o intuito de priorizar as urgências. Os pacientes receberão um código localizador por SMS e e-mail para acesso ao porta e registro da solicitação. As remarcações podem ser feitas pelo site https://meuclinicas.hcpa.edu.br/

O envio dos códigos será gradual e inicia a partir desta terça-feira (20). Em caso de dúvidas, um passo a passo está disponível no no site do hospital, e os pacientes também podem entrar em contato pelo telefone (51) 3359-8260.

Desde março, o Ambulatório do HCPA foi reorganizado conforme os protocolos exigidos para prevenção ao coronavírus e mais de 67 mil consultas deixaram de ser realizadas. As essenciais, como oncológicas, nunca foram paralisadas e, neste período, o hospital prestou mais de 32 mil teleconsultas em diversas especialidades.