Semana começa com sol e calor de até 38ºC no Rio Grande do Sul

Mais uma jornada de tempo firme e calor abre a semana no Rio Grande do Sul. O sol aparece em todas as regiões nesta segunda-feira (19) e o ar seco e quente garante um dia de calor para os gaúchos. A temperatura máxima no Estado pode bater 38ºC.

Segundo a MetSul Meteorologia, o começo da manhã ainda será ameno, mas as temperaturas sobem rapidamente. No Noroeste, o calor pode ser intenso. Já na região Leste, o vento moderado vindo do oceano pode causar rajadas da tarde para a noite.

Em Porto Alegre, a segunda-feira será de sol e poucas nuvens. Faz calor durante a tarde, mas as temperaturas voltam a cair no começo noite.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para segunda-feira

Máxima: 38ºC

Mínima: 6ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para segunda-feira

Máxima: 33ºC

Mínima: 16ºC