Site ajuda pais a encontrarem a 'escola certa' para seus filhos

O momento da escolha da escola para os filhos é sempre um desafio. Pensando em tornar essa decisão menos complexa, uma startup de Porto Alegre desenvolveu uma plataforma para ajudar pais e outros integrantes da família a ter mais precisão na busca ou acesso a opções que atendam ao perfil da criança.

Estas são algumas das ideias do projeto Escola Certa desenvolvido pelo professor de Psiquiatria da Infância e Adolescência da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) Luis Augusto Rohde, pelo médico psiquiatra Thiago Rocha e pela doutora em Educação Andrea Ramal.

Desde que a plataforma escolacerta.com.br entrou no ar em setembro e até esse sábado (17), mais de 4 mil pesquisas em busca de referências já haviam sido feitas, informa Rohde. A navegação pela plataforma é bem simples e logo na entrada o recado é claro: "Boas escolhas desenham o futuro".

A busca começa com a indicação de endereço para que o Escola Certa possa listar opções e começar a identificar os dados que vão auxiliar na pesquisa.

Para estruturar a ferramenta, os especialistas fizeram visitas às escolas particulares e revisaram mais de 2,8 mil artigos científicos sobre o processo de escolha, que une conhecimentos em Psiquiatria, Educação e orientação às famílias.

Por meio da plataforma, os pais podem elencar os quatro fatores mais relevantes para sua concepção de escola. São 16 possibilidades, como preço, localização, religiosidade, turnos, política antibullying e inclusão. Também é possível atribuir diferentes pesos para cada fator. Com isso, os resultados da busca serão mais identificados com o perfil da família. Pelo site, é possível marcar visitas ou estabelecer contatos com as instituições de ensino.

O projeto ainda oferece consultoria especializada para pais que desejarem uma orientação personalizada no processo de escolha. Com uso de recursos de neuropsicologia e psicopedagogia, a equipe detalha traços de personalidade da criança para que ela possa aproveitar ao máximo as aptidões e superar dificuldades em uma instituição de ensino capacitada para atender a suas especificidades, explicam os criadores do serviço.

Segundo a equipe, já há contatos para implantar o sistema na cidade de São Paulo, em parceria com entidades locais.