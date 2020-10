Virada Sustentável de Porto Alegre muda formato e será parcialmente virtual

A quinta edição do Virada Sustentável Porto Alegre renovou formatos para se adequar à pandemia da Covid-19. Previsto para acontecer em abril deste ano, o evento será realizado entre 25 de outubro e 22 de novembro, de modo gratuito e parcialmente virtual.

O tema desta edição é "Refuturo: repense, recrie, regenere 2020". Serão mais de 90 atividades, desde debates ligados à economia circular, campo e sustentabilidade, até iniciativas de arte, como instalações ao ar livre, shows e mostra de curtas-metragens infantis. Sete Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) pautam os temas em destaque, como fome zero e agricultura sustentável, redução das desigualdades, consumo e produção responsáveis e ação contra a mudança global do clima. A programação completa deve ser divulgada nos próximos dias.

Os ecopontos estarão disponíveis em cinco grandes instalações de arte urbana ao ar livre e em transmissões ao vivo, em redes sociais, na TVE e na FM Cultura. Antes realizado ao longo de três dias, o evento se divide em quatro fins de semana conectados por conteúdos de segunda à sexta.

A Virada Sustentável realiza uma pré-estreia entre 25 e 29 de outubro com drive-in gratuito da Mostra Semente, que inclui curtas voltados ao público infantil, exibição de produções da iniciativa e um seminário d Alimentação Escolar. Já a abertura no dia 31 conta com o Espetáculo Audiovisual, produzido pela Estação Filmes, seguido pelos concertos da Sbórnia Kontr'Atracka, da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul e da Fanfarra PróBloco.

O evento é apresentado pela Braskem e patrocinado pela MPC, Liberty Seguros, Sulgas, Gerdau, Badesul e Alibem. s apoiadores são Ventos do Sul, Oleoplan, DLL Financial Solutions Partner, Zaffari, Nic.br, Prefeitura de Porto Alegre, Lei Federal de Incentivo à Cultura (Ministério do Turismo), Pró-Cultura RS, TVE e Rádio FM Cultura.