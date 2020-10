Fapergs fará lives com agraciados do Prêmio Pesquisador Gaúcho 2020

Celebrando os 10 anos de realização do Prêmio Pesquisador Gaúcho e somando-se às comemorações dos 70 anos da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs), vinculada à Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict), promove uma premiação diferente, reunindo arte e ciência na solenidade de abertura, de acordo com o mote do evento: “Arte e Ciência, essenciais para a evolução humana”.

O evento será realizado por transmissão nas redes sociais de 18 a 23 de outubro. No domingo, dia 18, será transmitida a solenidade de abertura. De 19 a 23, será a vez das entrevistas com os agraciados.

A abertura reunirá a qualidade musical da Ospa com o reconhecimento aos pesquisadores de diferentes áreas que contribuem para o desenvolvimento do Estado e são fundamentais na luta contra o coronavírus. O reitor da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Pedro Curi Hallal, será homenageado por sua atuação na coordenação do estudo Epicovid-19/RS.

O evento também terá neste ano o 2º Prêmio Jovem Talento Científico Gaúcho-Projeto Educar para Inovar-Sict/RS. E um reconhecimento por meio do projeto Educar para Inovar-Sict, em parceria com a Secretaria da Educação e a Fapergs com a participação de jovens das escolas estaduais do RS contemplados com medalhas de Ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática 2019.

Programação do Prêmio Pesquisador Gaúcho 2020

Solenidade de abertura: 18 de outubro, 18h

Lives com os agraciados:

19/10 - 18h

Silvia Silva Botelho (Prêmio Especial em Inteligencia Artificial - Furg)

Luiz Antonio de Almeida Pinto (Engenharia - Furg)

Paulo Pureur Neto (Física - Ufrgs)

20/10 - 18h

Omar Machado Entiauspe Neto (Jovem Pesquisador - Furg)

Toth Tecnologia (Startup Inovadora)

Suélen Moresco (Pesquisador na Indústria - UCS)

21/10 - 18h

Mara Helena Hutz (Ciências Biológicas - UFRGS)

Bernardo Lessa Horta (Ciências da Saúde - UFPel)

Maria Emilia Camargo (Ciências Humanas e Sociais - UCS)

22/10 - 18h

Paulo Cesar De Faccio Carvalho (Ciências Agrárias - Ufrgs)

Ana Lucia Cetertich Bazzan (Matemática Estatística e Computação - Ufrgs)

João Henrique Zimnoch dos Santo (Química - Ufrgs)

23/10 - 18h

Jovens Talentos Científicos Gaúchos ganhadores de medalhas de Ouro em Olimpíadas Brasileiras de Matemática