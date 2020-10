Tempo segue firme no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira, mas instabilidade volta no sábado

A previsão do tempo para o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (16) é de sol com nuvens, porém em alguns pontos no Leste do Estado podem ter nevoeiro ou nuvens baixas no período da manhã. Já no Sul e no Leste do Rio Grande do Sul, a temperatura estará agradável, com calor à tarde, tanto no Oeste como no Noroeste. As informações são da Metsul Meteorologia.

No sábado, o sol aparece com nuvens no Estado, porém áreas de instabilidade avançam da Argentina e trazem chuva e temporais isolados para a Metade Oeste. Já no domingo, o dia será de sol e nuvens com períodos de maior nebulosidade e chuva isolada.

Em Porto Alegre e Região Metropolitana, a sexta-feira começa com sol e nuvens, mas com períodos de nebulosidade. O dia será agradável. O sábado tem sol e nuvens esparsas e calor à tarde. O sol aparece no domingo, mas com aumento da nebulosidade e possibilidade de chuva isolada e passageira.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 34ºC

Mínima: 5ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 26ºC

Mínima: 16ºC